பாஜகவில் இணைய திட்டமா? பொன். ராதாவுடனான சந்திப்பில் நடந்தது என்ன? நடிகர் விவேக் விளக்கம்

மத்திய இணை அமைச்சர் பொன்.ராதா கிருஷ்ணன் அரசு மரம் நடும் விழாவில்நான் கலந்துகொள்வேனா என்று கேட்பதற்குத்தான் என்னை சந்தித்தார். நானும் கலந்துகொள்வேன் என கூறியுள்ளேன். பாஜகவில் இணைவது குறித்து பேசவில்லை

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 13:00 [IST]

English summary

I have no plan to join in BJP and Pon.Radha krishnan met me regarding tree planting plan and node my head told Actor Vivek.