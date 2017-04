நான் விஜயபாஸ்கரிடம் பணம் பெறவேயில்லை.. டாக்டர் பாலாஜி திடீர் பல்டி

சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் தனது உதவியாளர் மூலம் ரூ.5 லட்சம் பணத்தை எனக்கு தந்ததாகவும், நான் ஹோட்டல் பில்லை கட்டியதாகவும் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. இது ஒரு அடிப்படையற்ற, பொய் செய்தியாகும் என பாலாஜி கூறியுள

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 15:42 [IST]

English summary

I have not recieved any money either as fee or otherwise, as alleged, says Doctor P.Balaji.