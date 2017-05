என்னால் ஆட்சிக்கு வரமுடியாது... எனக்கு நல்லாவே தெரியும்... திருமாவளவன்

என்னால் ஆட்சிக்கு வரமுடியாது என்பது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.

English summary

Thol. Thirumavalavan says he knows that he couldnt come to power. Central government has to give up the hydrocarbon project which proposed in Neduvasal.