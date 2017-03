நான் சாகவில்லை... உயிரோடு காபி குடிச்சிட்டு இருக்கேன் - சுரேஷ் மேனன்

நான் சாகவில்லை அந்த செய்தி முற்றிலும் தவறு என்று நடிகை ரேவதியின் முன்னாள் கணவர் சுரேஷ் மேனன் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Monday, March 13, 2017, 15:07 [IST]

English summary

I'm not dead yet," said Revathi's former husband Suresh Menon, to squash rumours of her death.