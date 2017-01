அதிமுகவில் மட்டும் நான் இருந்திருந்தால்.. காங். தலைவர் திருநாவுக்கரசர் சொல்வதை பாருங்கள்

நான் அதிமுகவில் இருந்திருந்தால் முதல்வராகி இருப்பேன். அப்படி இல்லை என்றாலும் கூட ஓ.பன்னீர்செல்வம் இருந்த இடத்தில் நான் இருந்திருப்பேன். இதற்காக நான் இப்போது வருத்தப்படவில்லை என திருநாவுக்கரசர் தெரிவித

English summary

I may be become CM if i would have continues in AIADMK instead of Congress, says Tirunavukarasar.