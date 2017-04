ச்சும்மா நட்பு அடிப்படையில்தான் ஆளுநரைப் பார்த்தேன்.. தம்பிதுரை!

நட்பின் அடிப்படையிலேயே ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவை சந்தித்ததாக லோக் சபா துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

I met Governor Vidiyasagar as a base of friendship Thambidurai said after the meeting of governor Vidyasagar. Dont take this meet in a political way he said/