காப்பிரைட் நோட்டீஸ்... இனி கச்சேரிகளில் இளையராஜா பாடல்களைப் பாட மாட்டேன்! - எஸ்பிபி அறிவிப்பு

இசைக் கச்சேரிகளில் இனி இளையராஜா பாடல்களை பாட இயலாது என்று பிரபல பின்னணிப் பாடகர் எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் அறிவித்துள்ளார்.

Story first published: Sunday, March 19, 2017, 11:44 [IST]

English summary

In a sudden surprise to Singer SP Balasubrahmanyam fans, he posted on his Facebook official page that he will now longer sing songs composed by Music director Ilayaraja as he sent a legal notice for him.