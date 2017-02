நான் கெஞ்சித்தான் அரசியலுக்கு வந்தார் ஜெ... ஜெ.வை சிறுமைப்படுத்துகிறாரா தோழி சசிகலா!

அரசியலில் ஆர்வமில்லாமல் இருந்த ஜெயலலிதாவை கெஞ்சிக் கூத்தாடி நான்தான் அரசியலுக்கு வரவழைத்தேன் என சசிகலா தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

sasikala was saying that Jayalalitha was not interested in Politics. And she said I only called Jayalalitha for politics. Sasikala's this speech made shock among ADMK workers.