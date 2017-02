நான் நினைத்தால் அன்றே முதல்வராக பதவியேற்றிருக்கலாம்... சசிகலா பரபர தகவல்

சாதாரண மனிதராக இருந்த ஓ.பன்னீர் செல்வத்தை பெரிய ஆளாக்கியவர் ஜெயலலிதா, இப்போது நன்றி கெட்டத்தனமாக நடந்து கொண்டார். கட்சியை உடைக்க சதி செய்கிறார் என்று சசிகலா குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

Story first published: Monday, February 13, 2017, 14:19 [IST]

English summary

Sasikala has said that, she only imbibed the Political thirst into Jayalalitha while talking to the cadres in Poes Garden.