ஜல்லிக்கட்டு தடைபட்டதற்கு அதிமுக அரசின் அலட்சியமே காரணம்.. சசிகலாவுக்கு ஐ..பெரியசாமி பதிலடி !

“ஜல்லிக்கட்டு” இன்றைக்கு தடைபட்டிருக்கிறது என்றால் அதற்கு முழுக்க முழுக்க அதிமுக அரசின் அலட்சியமே காரணம் என்று தி.மு.க. துணைப் பொதுச்செயலாளர் ஐ. பெரியசாமி கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK deputy general secretary I periyasamy Has condemned on Admk gentral secrtary sasikala's statement about jallikattu