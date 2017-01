கோக், பெப்சி குடிப்பதை நிறுத்திவிட்டேன்.. ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் !

சென்னை: கோக், பெப்சி உள்ளிட்ட அன்னிய நாட்டு குளிர்பானங்கள் குடிப்பதை 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நிறுத்திவிட்டதாக இயக்குநர் ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக நடைபெற்ற போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இளைஞர்கள், கோக், பெப்சி பருகுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தனர். இதற்கு பல்வேறு தரப்பில் ஆதரவு பெருகி வருகிறது.

இதனிடையே மார்ச் 1 ஆம் தேதி முதல் பெப்சி, கோக் உள்ளிட்ட வெளிநாட்டு குளிர்பானங்களை விற்பனை செய்ய மாட்டோம் என்று தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு அறிவித்துள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து கடலூரில் உள்ள வேல்முருகன் சினிமாஸ் உள்ளிட்ட திரையரங்குகளில் இளநீர், கரும்பு ஜூஸ் விற்பனை செய்ய ஆரம்பித்துள்ளனர்.

இந்தநிலையில் கோக், பெப்சி போன்ற வெளிநாட்டு பானங்கள் குடிப்பதை மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நிறுத்திவிட்டதாக இயக்குநர் ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

I stopped drinking Pepsi or coke since 3 years while I started writing kaththi, Now it's also banned from our shooting spot 👍