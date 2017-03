ஓபிஎஸ் அணி அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ ஜே.சி.டி பிரபாகரன் வீட்டில் ஐடி ரெய்டு

அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ ஜே.சி.டி பிரபாகரன் வீட்டில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர்

Story first published: Wednesday, March 15, 2017, 18:35 [IST]

English summary

An Income Tax Department searches for the premises of former ADMK MLA JCD Prabhakar house charges of alleged tax evasion.