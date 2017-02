ஓபிஎஸிடமிருந்து அதிமுகவை காப்பாற்றவே சசிகலாவை முதல்வராக்க விரும்பினேன்.. சொல்கிறார் செங்கோட்டையன்

ஓ.பன்னீர்செல்வம் அதிமுகவை விற்றுவிடக் கூடாது என்பதற்காக சசிகலாவை முதல்வராக்க விரும்பினேன் என் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Sunday, February 26, 2017, 9:59 [IST]

English summary

Minister Sengottaiyan says that I tried to set sasikala as a chief minister, why because to save the party from O.Paneerselvam. He betrayed Jayalalitha , says Sengottaiyan.