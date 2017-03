ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை செயல்படுத்த மாட்டோம் என்ற தமிழக அரசுக்கு ஆதரவு: டி. ராஜேந்தர்

நெடுவாசல் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை செயல்படுத்த மாட்டோம் என்ற தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் நிலைப்பாட்டை வரவேற்பதாக லட்சிய திமுக தலைவர் டி. ராஜேந்தர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Latchiya DMK chief T.Rajendhar said that he welcome the stand of Chief Minister on Hydro Carbon project.