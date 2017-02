யாருக்கு ஆதரவு என்பதை நாளை அறிவிப்பேன் - மனிதநேய ஜனநாயகக் கட்சித் தலைவர் தமிமுன் அன்சாரி

எனது ஆதரவு யாருக்கு என்பதை நாளை அறிவிப்பேன் என மனிதநேய ஜனநாயகக் கட்சித் தலைவர் தமிமுன் அன்சாரி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

I will announce my support tomorrow, says ADMK alinace Mla Tamim Ansari