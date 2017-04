சட்டத்தை மதித்து வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் முன்நாளை ஆஜராவேன்: விஜயபாஸ்கர்

சென்னை நுங்கம்பாக்த்தில் உள்ள வருமான வரித்துறையினர் முன்பு நாளை நிச்சயம் ஆஜராவேன் என்று தமிழக சுகாதார துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

TamilNdu Health Minister Vijaya Baskar says, he will definitely appear before IT officials because he abides law.