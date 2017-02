எண்ணி இரண்டே மாதத்தில் திரும்பி விடுவேன்... ஆதரவாளர்களிடம் அசால்டாக சொன்ன சசிகலா

சிறையில் இருந்து இரண்டே மாதத்தில் திரும்பி விடுவேன் என சசிகலா அவரது ஆதரவு எம்எல்ஏக்களிடம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Sasikala told her supporters that I wont be in Jail for four years. I will be back from jail within two months. Till that my soul will be here only.