நான்தான் பேரவையின் செயலாளர்... நாளை கொள்கைகள் வெளியிடப்படும் - தீபா

எம்ஜிஅர், அம்மா, தீபா பேரவையின் செயலாளராக நானே செயல்படுவேன் என ஜெ. தீபா தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Sunday, February 26, 2017, 13:29 [IST]

English summary

J. Deepa meets press today. She was telling that I will be secretary of the peravai. The policy of the Peravai will announce tomorrow.