உங்களுக்காக நான்.. உங்களுக்காகவே நான்… விரைவில்.. ஆதரவாளர்களுக்கு தீபா "நற்செய்தி"!

வேலூர் மாவட்டத்தில் இருந்து தீபா ஆதரவாளர்கள் அவரது வீட்டு முன் கூடினர். அவர்களிடம் விரைவில் உங்களுக்காக பணி செய்ய வருகிறேன் என்று தீபா நம்பிக்கைத் தெரிவித்தார்.

English summary

Jayalalithaa’s niece J. Deepa said to her supporters, that she will come to politics soon until keep calm.