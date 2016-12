சரியான நேரத்தில் சரியான முடிவை எடுப்பேன்.. தொண்டர்கள் அமைதி காக்கவும்.. ஜெ. தீபா

சரியான நேரத்தில் சரியான முடிவை எடுக்க உள்ளதாக ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபா தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

“I will come, wait and do not install flex banner for me” said Jayalalithaa’s niece J. Deepa to her supporters.