இரட்டை இலைச் சின்னத்தில் தான் போட்டியிடுவேன்... டிடிவி.தினகரன் திட்டவட்டம்

ஆர்கே.நகர் தொகுதியில் இரட்டை இலைச் சின்னத்தில்தான் போட்டியிடுவேன் என அதிமுக வேட்பாளர் டிடிவி.தினகரன்ன தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Wednesday, March 15, 2017, 11:01 [IST]

English summary

I will contest in double leaf symbol only says TTV.Dinakaran. And he said that after the by election OPS team will be disabled.