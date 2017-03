ஆர்.கே. நகர் தேர்தலில் இரட்டை இலை சின்னத்தில்தான் போட்டி.. அசராமல் சொல்லும் டிடிவி தினகரன்

ஆர்.கே. நகர் இடைதேர்தலில் இரட்டை இலை சின்னத்திலேயே போட்டியிட உள்ளதாக சசிகலா தரப்பு அதிமுக வேட்பாளர் டி.டி.வி. தினகரன் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துவிட்டார்.

English summary

TTV Dinakaran will contest only on double leaf symbol.