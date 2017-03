பேரவையை கலைக்கவில்லை.. ஆர்.கே.நகரில் போட்டியிடுவது உறுதி.. ஜெ. தீபா அதிரடி !

ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் கண்டிப்பாக போட்டியிடுவேன் என்று ஜெயலலிதா அண்ணன் மகள் தீபா கூறியுள்ளார்.

Story first published: Saturday, March 18, 2017, 20:14 [IST]

English summary

I will contest in R.K.nagar by poll, says jayalalithaa's nice deepa