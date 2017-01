மக்கள் விரும்பினால் ஆர்.கே.நகரில் போட்டி.. சொல்கிறார் தீபா

மக்களும், தொண்டர்களும் விரும்பினால் ஆர்.கே.நகர் தொகுதி இடைத் தேர்தலில் போட்டியிடுவேன் என்று தீபா கூறியுள்ளார்.

English summary

J Deepa has said that she will contest in R K Nagar by election if people and cadres want the same. She is getting ready to announce her decision on Feb 24.