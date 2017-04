ஆர்.கே. நகரில் எப்போது தேர்தல் வந்தாலும் தினகரன்தான் வேட்பாளராம்... ஃபெரா கேஸ்ல உள்ளே போனால்?

ஆர்.கே.நகரில் எப்போது தேர்தல் நடந்தாலும் நான் தான் வேட்பாளர். நான் நிச்சயம் வெற்றி பெறுவேன் என்று டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Whenever the poll happened in RK Nagar , I will be the candidate, said TTV DInakaran