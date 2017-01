உங்களுக்கு பணியாற்ற நான் காத்திருக்கிறேன்.. அதிமுக தொண்டர்கள் முன்னிலையில் தீபா உறுதி

எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா வழியில் அனைவரும் செல்வோம். உங்களுக்காக நான் சிறப்பாக செயல்பட காத்திருக்கிறேன் என்று ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபா கூறியுள்ளார்.

English summary

I will discuss with my supporters, my family and others and arrive at a decision soon. There have been lot of requests I will decide soon,