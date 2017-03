தினகரனை விட அதிக ஓட்டு வாங்கி ஜெயிக்கிறேன் பாருங்க.. மதுசூதனன் சூளுரை!

ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் டிடிவி.தினகரனை அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடிப்பேன் என ஓபிஎஸ் அதிமுக வேட்பாளர் மதுசூதனன் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Thursday, March 16, 2017, 18:01 [IST]

Madhusoodhanan is announced as the OPS team ADMK candidate of the RK.Nagar constituency. Madhusoodhanan says that he will defeat TTV.Dinakaran with lots of votes difference.