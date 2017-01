நான் கண்டிப்பாக அரசியலுக்கு வருவேன், யாரும் தடுக்க முடியாது.. தீபா அதிரடி அறிவிப்பு

நான் திட்டமிட்டபடி அரசியலுக்கு வருவேன், என்னை யாராலும் தடுக்க முடியாது என்று ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபா கூறியுள்ளார்.

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 17:38 [IST]

English summary

J Deepa the daughter of Jayalalitha's brother Jayakumar has declared that she will definetley enter into the politics soon.