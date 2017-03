ஜெ.வின் எக்மோ கருவி அகற்றுவது பற்றி என்னிடம் எதுவுமே சொல்லலை... ஒரே போடு போட்ட ஓபிஎஸ்!

ஜெயலலிதாவுக்கு எக்மோ கருவி அகற்றப்படுவது குறித்து தமக்கு தெரிவித்ததாக உண்மைக்குப் புறம்பாக சுகாதாரச் செயலர் ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளதாக முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் சாடியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

O.Panneer selvam told in fasting protest that nobody informed about the removal of ECMO from jayalalitha. But tamilnadu secretary Radhakrinan in his press release said that they informed about that. If he does not withdraw this, i will file a case against him.