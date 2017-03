இரட்டை இலை சின்னத்துடன் நாளை வேட்புமனு தாக்கல் செய்வேன்... தினகரன் உற்சாகம்

இரட்டை இலை சின்னத்தில் நாளை வேட்புமனு தாக்கல் செய்வேன் என்று ஆர்.கே. நகர் சசிகலா அணி வேட்பாளர் டி.டி.வி.தினகரன் தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

I will file nomination tomorrow with ADMK's victory symbol double leaf, says TTV Dinakaran.