தமிழக நலன்களுக்கு தொடர்ந்து குரல் கொடுப்பேன... நடிகர் சத்யராஜ் அதிரடி!

தமிழக நலன்களுக்கு தொடர்ந்து குரல் கொடுப்பேன் என நடிகர் சத்யராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Actor Sathyaraj asking apology to the karnataka people. He said he will be giving his voice for the Tamil people continuously.