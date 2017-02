எந்த பதவிக்கு வராமலேயே அதிமுகவை காப்பேன் - சசிகலா கணவர் நடராஜன்

அதிமுகவில் எந்தப் பதவிக்கும் வர மாட்டேன். ஆனால் பதவிக்கு வராமலேயே அதிமுக என்னும் இயக்கத்தை பாதுகாப்பேன் என்று சசிகலாவின் கணவர் நடராஜன் கூறியுள்ளார்.

English summary

M Natarajan has said that he will safeguard Sasikala but assured that he will not take any post from ADMK.