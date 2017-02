எடப்பாடி பழனிச்சாமியாவது முதல்வராக நீடிப்பார் என நம்புகிறேன்: திருநாவுக்கரசர்

எடப்பாடி பழனிச்சாமியாவது முதல்வராக நீடிப்பார் என நம்புவதாக திருநாவுக்கரசர் கூறியுள்ளார்.

English summary

TNCC president Thirunavukarasar has said, will hope Edappadi K. Palanisamy as a Tamilnadu chief minister