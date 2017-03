ஆர்.கே.நகர் தேர்தல் ரிசல்ட் வரட்டும், அப்புறம் அதிமுகவுக்கே நான்தான் தலைவி: அடித்து சொல்கிறார் தீபா

இந்த தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு அதிமுக தலைமையை ஏற்று ஜெயலலிதாவின் வழியில் கட்சியை கொண்டு செல்வேன் என்று ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபா தெரிவித்தார்.

English summary

I will lead the AIADMK once RK Nagar by election results comes out, says Deepa.