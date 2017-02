அதிமுகவிற்கு துரோகம் செய்யவில்லை.... ராஜினாமாவை வாபஸ் வாங்குவேன்- ஓ.பன்னீர் செல்வம் #OPSvsSasikala

கட்சிக்கட்டுப்பாட்டை நான் மீறியதில்லை, அதிமுகவிற்கு ஒருபோதும் துரோகம் செய்தது இல்லை எனக்கான ஆதரவு எம்.எல்.ஏக்கள் பற்றி சட்டசபை கூடும் போது தெரியவரும் என்று ஓ.பன்னீர் செல்வம் கூறியுள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu O.Panneerselvam told press person, I will Meet People and party cadre In every village.