நான் இதற்கெல்லாம் பயப்படமாட்டேன்.. எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் சசிகலா ஆவேசம்

அம்மா இல்லாத இந்த நேரத்தில் அம்மா வகுத்த பாதையில் இருந்து விலகி விட முடியாது என அதிமுக பொதுச்செயலாளர் சசிகலா எச்சரிக்கைவிடுத்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

I will not get afraid, says Sasikala in AIADMK Mlas's meeting.