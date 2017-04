கட்சிப் பதவியை ராஜினாமா செய்ய மாட்டேன்.. பொதுச் செயலாளர் என்னை நீக்கட்டும்.. தினகரன் ஆவேசம்

துணைப் பொதுச் செயலாளர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய மாட்டேன் என்று தினகரன் உறுதியாக கூறியுள்ளார். அதிமுக பொதுச் செயலாளர் சசிகலா என்னை நீக்கட்டும் என்று அவர் ஆவேசமாக கூறியுள்ளார்.

English summary

I will not resign, General Secretary will remove me, says TTV Dinakaran.