ஜெயலலிதா வழியில் ஆட்சி நடத்துவேன் - அதிமுக எம்எல்ஏக்களிடம் சசிகலா பேச்சு

சென்னை அதிமுக தலைமைக் கழகத்தில் இன்று நடைபெற்ற எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் சட்டசபைக் குழு தலைவராக சசிகலா தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். விரைவில் முதல்வராக உள்ள சசிகலா, ஜெயலலிதா வழியில் ஆட்சி நடத்துவேன் என தெ

English summary

Sasikala says that O.Paneerselvam is only person who urged me to take care of the party and ruling. I will rule the Tamilnadu like Jayalalitha.