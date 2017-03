எனக்குதான் தொண்டர்களின் ஆதரவு இருக்கிறது: தீபா கணவர் மாதவன் பொளேர் பேட்டி

தனிக்கட்சி தொடங்குவதாக அறிவித்துள்ள தீபா கணவர் மாதவன் தனக்கு தொண்டர்களின் ஆதரவு இருப்பதாக கூறியுள்ளார்.

Story first published: Friday, March 17, 2017, 21:40 [IST]

English summary

Jayalalitha's niece Deepa's hubby Madhavan has announced his separation from the MGR Amma Deepa front.