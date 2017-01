சசிகலா எங்கே போட்டியிட்டாலும் எதிர்த்து போட்டியிடுவேன்... தோற்கடிப்பேன் - ஜெ., தீபா

தமிழகத்தில் எந்த தொகுதியில் சசிகலா போட்டியிட்டாலும், அங்கு போட்டியிடுவேன் என்று ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் ஜெ. தீபா கூறியுள்ளார்.

English summary

J Deepa has said that she will contest against Sasikala wherever she was fielded.