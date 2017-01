ஜல்லிக்கட்டு நடத்த மத்திய அரசு தலையிட வலியுறுத்துவேன் - ஓ. பன்னீர்செல்வம்

தமிழர்களின் பாரம்பரிய விளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டு நடத்த மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பிரதமரை நேரில் சந்தித்து வலியுறுத்த டெல்லி செல்வதாக முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் கூறியுள்ளார்.

English summary

CM O Panneerselvam has said that hw will urge PM Modi to allow Jallikattu in Tamil Nadu.