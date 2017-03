நான் வீட்டுல இருந்துகிட்டே ஆர்கே நகரில் அசால்ட்டா ஜெயிப்பேன் பாரு... ரேஞ்சுக்கு பேசும் மேட் தீபா!

தேர்தல் ஆணையம் எந்த சின்னத்தை ஒதுக்கினாலும் நானே வெற்றி பெறுவேன் என்று எம்ஜிஆர் அம்மா தீபா பேரவை பொருளாளர் தீபா கூறினார். ஆர்.கே. நகரில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த பின்னர் அவர் இதனைத் தெரிவித்தார்.

English summary

I will win in R K Nagar by election and don’t bother about symbol said MGR Amma Deepa Peravai candidate Deepa.