எம்ஜிஆரின் தொண்டன்.. நிச்சயம் வெற்றி எனக்குத்தான்.. ஒன்இந்தியாவிற்கு மதுசூதனன் மனம் திறந்த பேட்டி

எம்ஜிஆரின் தொண்டன் நான் என்பதால் நிச்சயம் வெற்றி எனக்குத்தான் என்று ஓபிஎஸ் அணியின் ஆர்.கே. நகர் வேட்பாளர் மதுசூதனன் ஒன்இந்தியாவிடம் கூறியுள்ளார்.

English summary

I will win in R. K. Nagar by election, said OPS team candidate Madusudanan .