ஆர்.கே. நகரில் 50000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவேன்- டிடிவி தினகரன்

ஆர்கே நகர் தொகுதியில் 50 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவேன் என டிடிவி.தினகரன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

TTV Dinakaran contesting in RK.Nagar by election. He says that he will win 50,000 votes difference.