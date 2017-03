மாவீரர்கள் சுவாசித்த காற்றை நானும் சுவாசிக்க விரும்பினேன்... விடுதலை புலிகளை புகழும் ரஜினி?

இலங்கையில் மாவீரர்கள் சுவாசித்த காற்றை சுவாசிக்க நானும் விரும்பினேன் என்று நடிகர் ரஜினிகாந்த் உருக்கமாக தெரிவித்தார்.

English summary

Rajini wishes to breathe Tamil people who died in war in Srilanka.