அ.தி.மு.க.வை அழிய விடமாட்டேன்.. சொல்வது சசிகலா அல்ல, வைகோ!

அ.தி.மு.க.வை அழித்துவிடலாம் என்பது நமது திராவிட இயக்கத்தின் ஜென்ம விரோதிகளின் இலக்கு. அதற்கு, நான் விடமாட்டேன் என்றார் வைகோ.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

I won't let AIADMK destroy, says MDMK general secretary Vaiko at a wedding function.