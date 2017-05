கொடநாடு கொலை வழக்கு: குற்றவாளியை நெருங்கும் போலீஸ்.. கோவை சிறையில் அடையாள அணிவகுப்பு!

கொடநாடு கொலையில் குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்க கோவை சிறையில் அடையாள அணிவகுப்பு நடைபெற்றது.

English summary

Identity parade was held in Coimbatore jail to find the culprit in Kodanadu murder case. This identification parade took place in front of the Gudalore magistrate.