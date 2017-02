சசிகலா குடும்பத்தால் அதிமுக அழிந்து விடும்.. மாஜி அமைச்சர் எஸ்.ஆர்.ராதா பரபரப்பு பேச்சு

சசிகலா குடும்பத்தினருக்கு அதிமுகவில் பதவி வழங்கினால் கட்சி அழிந்து விடும் என முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்ஆர்.ராதா தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Former minister SR.RAdha says that If ADMK party control goes to Sasikala family then the party will desroy automatically. Sasikala is not deserve to be the general secretary od ADMK he said.