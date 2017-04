ஒபிஎஸ்- சசிகலா கோஷ்டி சேர்ந்தா என்ன? சேராட்டி என்ன? - கொதிக்கும் மக்கள்-வீடியோ

அதிமுகவின் பிளவுபட்ட இரண்டு கோஷ்டிகளும் இணைவதாகப் பேச்சு எழுந்துள்ள நிலையில், இந்த இரு கோஷ்டிகளும் இணைந்தாலும் இணையாவிட்டாலும் மக்களுக்கு ஒரு நன்மையும் இல்லை என்று கூறினார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Admk's two faction Sasi team and Ops team if merge together, how will you feel, asked oneindia tamil to people. whether the united or not, what is the benefit for people they answered.