சுரங்க மெட்ரோ ரயிலை சேதப்படுத்தினால் 10 ஆண்டுகள் ஜெயிலாம்!

திருமங்கலம்- நேரு பூங்கா இடையே இயக்கப்படும் மெட்ரோ ரயிலை சேதப்படுத்தினால் 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Chennai Thirumangalam- Nehru Park metro train starts tomorrow. It is the third phase. If anyone damages metro train, he/she will be imprisoned for 10 years.